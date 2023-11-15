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Терапевт Алексеева посоветовала отказаться от ночных перееданий для лёгкого пробуждения

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Врач-терапевт Лариса Алексеева рекомендовала для лёгкого пробуждения по утрам отказаться от переедания на ночь.
Терапевт Алексеева посоветовала отказаться от ночных перееданий для лёгкого пробуждения
  • Gettyimages.ru

Жирная и высококалорийная пища перед сном грозит не только появлением избыточного веса, но и ухудшением работы мозга, заявила терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Они приводят к нарушению сна и не дают мозгу восстановиться», — сказала Алексеева.

Также она обратила внимание, что на качество сна и процесс пробуждения влияют такие факторы, как чёткий график засыпания и подъёма по утрам, лёгкая гимнастика вечером, расслабляющий душ и свежий воздух.

«Чтобы исключить дискомфорт, который человек испытывает при пробуждении в холодное время года, желательно рядом с кроватью держать нарезанный лимон», — заключила терапевт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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