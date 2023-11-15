Один человек погиб в ДТП с пятью машинами на трассе в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и допустил столкновение с тремя легковыми машинами и грузовиком.
«В результате случившегося 33-летний пассажир Toyota Corolla скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.
Другие участники ДТП не пострадали.
Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.