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Один человек погиб в ДТП с пятью машинами на трассе в Иркутской области

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Один человек погиб в результате столкновения пяти автомобилей на трассе P-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Один человек погиб в ДТП с пятью машинами на трассе в Иркутской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и допустил столкновение с тремя легковыми машинами и грузовиком.

«В результате случившегося 33-летний пассажир Toyota Corolla скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Другие участники ДТП не пострадали.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

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