Школе в Калужской области поручили провести работу после конфликта из-за телефона

Минобразования Калужской области поручило директору школы в Обнинске провести работу с учителем и учениками после конфликта из-за использования телефонов на уроке.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщил первый заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Жуков, его обсудят до конца текущей недели.