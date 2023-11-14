Школе в Калужской области поручили провести работу после конфликта из-за телефона
- Gettyimages.ru
- © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщил первый заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Жуков, его обсудят до конца текущей недели.