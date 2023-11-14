RT в Telegram
Подпишись

Школе в Калужской области поручили провести работу после конфликта из-за телефона

Короткая ссылка
Минобразования Калужской области поручило директору школы в Обнинске провести работу с учителем и учениками после конфликта из-за использования телефонов на уроке.
Школе в Калужской области поручили провести работу после конфликта из-за телефона
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Передали материалы директору школы для работы с учениками и педагогом. К сожалению, учитель излишне резко отреагировал на поведение школьников», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщил первый заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Жуков, его обсудят до конца текущей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить