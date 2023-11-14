RT в Telegram
Подпишись

Бытовая техника стала самой популярной категорией товаров в распродажу 10 — 12 ноября

Короткая ссылка
Бытовая техника и электроника стали самыми популярными категориями товаров во время распродажи 11 ноября.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ЮKassa (сервиса финтех-компании «ЮMoney»).

По данным экспертам, количество продаж в данном сегменте выросло на 42%.

Второе место занимает мужская и женская одежда — число оплат увеличилось вдвое.

На третьем месте — БАДы и спортивное питание. Рост платежей составил 85%.

«Каждый год распродажа 11.11 привлекает всё больше россиян. В субботу, 11 ноября, обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой, 4 ноября», — заявил коммерческий директор Юmoney Дмитрий Кармишин.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить