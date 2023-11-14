Бытовая техника стала самой популярной категорией товаров в распродажу 10 — 12 ноября
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ЮKassa (сервиса финтех-компании «ЮMoney»).
По данным экспертам, количество продаж в данном сегменте выросло на 42%.
Второе место занимает мужская и женская одежда — число оплат увеличилось вдвое.
На третьем месте — БАДы и спортивное питание. Рост платежей составил 85%.
«Каждый год распродажа 11.11 привлекает всё больше россиян. В субботу, 11 ноября, обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой, 4 ноября», — заявил коммерческий директор Юmoney Дмитрий Кармишин.
Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.