Бытовая техника стала самой популярной категорией товаров в распродажу 10 — 12 ноября

Бытовая техника и электроника стали самыми популярными категориями товаров во время распродажи 11 ноября.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ЮKassa (сервиса финтех-компании «ЮMoney»).

По данным экспертам, количество продаж в данном сегменте выросло на 42%.

Второе место занимает мужская и женская одежда — число оплат увеличилось вдвое.

На третьем месте — БАДы и спортивное питание. Рост платежей составил 85%.

«Каждый год распродажа 11.11 привлекает всё больше россиян. В субботу, 11 ноября, обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой, 4 ноября», — заявил коммерческий директор Юmoney Дмитрий Кармишин.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.