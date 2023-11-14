Психолог Гусева рассказала о роли игры в развитии детей

Провокативный психолог, автор книги «Путь к счастью» Елена Гусева рассказала, какую роль игра занимает в процессе развития детей.

«Дети до трёх лет учатся играть вместе с родителями. И чем старше ребёнок становится, тем чаще он сам себя занимает», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, с помощью игры дети учатся взаимодействовать с другими людьми, развивают мышление, знакомятся с чувствами и эмоциями.

Как отметила Гусева, если ребёнок не умеет играть, то, возможно, он хочет родительского внимания или его просто не научили это делать.

«А некоторые родители сами ставят своим детям запрет на игру», — сказала эксперт.

Она пояснила, что некоторые взрослые испытывают стыд за то, что искренне проявляют эмоции во время игры.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.