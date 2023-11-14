Полиция проводит масштабные учения в Челябинской области

Полиция Челябинской области проводит масштабные учения на территории региона.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«14 ноября 2023 года проводится тактико-специальное учение... В рамках учений отрабатываются различные ситуации, в том числе с привлечением сил нарядов ППС, ДПС и иных сил и средств», — говорится в сообщении.

В учениях задействованы силы полиции и представители иных органов федеральной исполнительной власти.

Ранее в Калининградской области прошли учения экипажей вертолётов Ка-27 Балтийского флота в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.