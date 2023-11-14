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Число электробусов в Москве достигнет 2,5 тысячи в 2024 году

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Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.
Число электробусов в Москве достигнет 2,5 тысячи в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Речь идёт об электробусах от ПАО «КАМАЗ» и завода «ЛиАЗ», они поставляются в парки Мосгортранса. В 2023 году в столицу поставили свыше 200 таких транспортных средств.

Как отметил Ликсутов, за пять лет число электробусных маршрутов в Москве превысило 100.

«Московские электробусы закупаются у российских производителей и обслуживаются по контрактам жизненного цикла, что гарантирует их исправность и своевременный выход на линию в любое время года», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве начали готовить к зиме автобусы и электробусы.

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