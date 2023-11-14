Число электробусов в Москве достигнет 2,5 тысячи в 2024 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Речь идёт об электробусах от ПАО «КАМАЗ» и завода «ЛиАЗ», они поставляются в парки Мосгортранса. В 2023 году в столицу поставили свыше 200 таких транспортных средств.
Как отметил Ликсутов, за пять лет число электробусных маршрутов в Москве превысило 100.
«Московские электробусы закупаются у российских производителей и обслуживаются по контрактам жизненного цикла, что гарантирует их исправность и своевременный выход на линию в любое время года», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве начали готовить к зиме автобусы и электробусы.