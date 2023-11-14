В Кировской области рассказали о реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом»

Кировская область входит в число регионов России, которым из федерального бюджета выделят целевое финансирование в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Об этом сообщает progorod43.

«Во многих регионах пока не существует собственных региональных диабетических центров. А мы в своё время создали его одними из первых в стране. Позже диабетический центр трансформировался в Региональный эндокринологический центр», — рассказал главный врач Кировской клинической больницы №7 имени Юрловой, председатель Кировского общества эндокринологов Александр Соболев.

К настоящему времени уже сформирована заявка на дооснащение центра в рамках проекта, а также на создание новых школ здоровья и на покупку дополнительного оборудования для уже существующих.

«За счёт федеральных средств для Регионального эндокринологического центра будет приобретено и установлено передовое офтальмологическое оборудование», — заявил со своей стороны первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

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