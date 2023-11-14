В Кировской области рассказали о реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом»
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Об этом сообщает progorod43.
«Во многих регионах пока не существует собственных региональных диабетических центров. А мы в своё время создали его одними из первых в стране. Позже диабетический центр трансформировался в Региональный эндокринологический центр», — рассказал главный врач Кировской клинической больницы №7 имени Юрловой, председатель Кировского общества эндокринологов Александр Соболев.
К настоящему времени уже сформирована заявка на дооснащение центра в рамках проекта, а также на создание новых школ здоровья и на покупку дополнительного оборудования для уже существующих.
«За счёт федеральных средств для Регионального эндокринологического центра будет приобретено и установлено передовое офтальмологическое оборудование», — заявил со своей стороны первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
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