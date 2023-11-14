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В Москве мужчину арестовали за тайное сотрудничество с иностранным государством

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Безработного жителя Москвы Александра Григорьева арестовали на два месяца по обвинению в тайном сотрудничестве с иностранным государством.
В Москве мужчину арестовали за тайное сотрудничество с иностранным государством
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда города Москвы, в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Срок избранной меры пресечения истечёт 13 января 2024 года.

Ранее стало известно, что блогер Елена Блиновская останется под домашним арестом до января 2024 года. Суд оставил ходатайство её защиты о смягчении меры пресечения без удовлетворения.

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