Экономист Зубец посоветовал идти на новогодние распродажи со списком покупок

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец дал советы по совершению покупок на новогодних распродажах.

«Нельзя поддаваться на то, что скидки есть только сейчас. Они никуда не денутся — всё можно будет купить и в новом году. Как правило, скидки предлагают на вещи из прошлого ассортимента», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, идти на распродажу стоит со списком покупок и с холодной головой.

«Надо заранее определять бюджет, за который человек не сможет выйти, не поддаваться спонтанным покупкам и потребительскому ажиотажу и выбирать товары по тем ценам, которые устраивают, чтоб потом не жалеть о потраченных деньгах», — отметил эксперт.

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