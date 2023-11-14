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В Тверской области 11 человек госпитализированы с COVID-19 за неделю

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В Тверской области в период с 6 по 12 ноября коронавирус выявили ещё у 346 человек — на 103 больше, чем неделей ранее. 11 человек госпитализированы.
В Тверской области 11 человек госпитализированы с COVID-19 за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Об этом пишет tverigrad.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Также за неделю ещё 309 пациентов выздоровели.

Наряду с этим, по данным оперштаба, в Татарстане за тот же период выявили 520 случаев инфицирования. Об этом сообщает «Реальное время».

Госпитализированы 182 человека. 408 жителей выздоровели.

Ранее профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Геппе, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, рассказала, что в новом эпидсезоне возвращается ситуация, которая была характерна для допандемийного периода.

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