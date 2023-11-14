В ЯНАО 36 человек госпитализировали с COVID-19 за неделю
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Всего за этот период выявлено 310 случаев инфекции, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на данные портала объясняем.рф.
В начале месяца этот показатель составлял 197 человек.
Также сообщается, что выздоровели за неделю 223 человека.
Наряду с этим стало известно о 717 случаях заболевания коронавирусом к Краснодарском крае в течение минувшей недели. Из них 184 человека госпитализированы, пишет «Кубань 24».
Среди заболевших 427 женщин и 290 мужчин. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 100 лет. Наибольшее количество случаев заболевания в Краснодаре (250 человек) и в Сочи (143).
Ранее профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Геппе, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, рассказала, что в новом эпидсезоне возвращается ситуация, которая была характерна для допандемийного периода.