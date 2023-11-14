В ЯНАО 36 человек госпитализировали с COVID-19 за неделю

В Ямало-Ненецком автономном округе 36 человек за неделю с 6 по 12 ноября госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Всего за этот период выявлено 310 случаев инфекции, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на данные портала объясняем.рф.

В начале месяца этот показатель составлял 197 человек.

Также сообщается, что выздоровели за неделю 223 человека.

Наряду с этим стало известно о 717 случаях заболевания коронавирусом к Краснодарском крае в течение минувшей недели. Из них 184 человека госпитализированы, пишет «Кубань 24».

Среди заболевших 427 женщин и 290 мужчин. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 100 лет. Наибольшее количество случаев заболевания в Краснодаре (250 человек) и в Сочи (143).

Ранее профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Геппе, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, рассказала, что в новом эпидсезоне возвращается ситуация, которая была характерна для допандемийного периода.