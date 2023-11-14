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Логопед Сальникова: ИИ не сможет заменить живого общения с врачом

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Логопед высшей квалификационной категории из Нового Уренгоя Роза Сальникова выразила мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить живого общения с врачом.
Логопед Сальникова: ИИ не сможет заменить живого общения с врачом
  • Gettyimages.ru
  • © Adie Bush

«Возможно, в технических направлениях ИИ будет очень важен, но в общении с человеком важнее личное взаимодействие. Ребёнок чувствует человека, который с ним общается. Интеллект не сможет выразить любовь, ласку и многие другие чувства, которые логопеды проявляют к маленьким пациентам», — цитирует эксперта «Ямал 1».

По словам Сальниковой, родителям стоит внимательно следить за развитием своих детей, особенно в первый год жизни.

Как отметила специалист, если наблюдаются какие-то трудности в раннем развитии ребёнка, то необходимо обратиться к неврологу или педиатру, чтобы получить раннюю помощь.

Ранее логопед московского речевого центра «Арлилия» Евгения Алимова заявила, что причинами возникновения заикания у детей могут быть психологические особенности, например, повышенная ранимость.

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