Логопед Сальникова: ИИ не сможет заменить живого общения с врачом

Логопед высшей квалификационной категории из Нового Уренгоя Роза Сальникова выразила мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить живого общения с врачом.

«Возможно, в технических направлениях ИИ будет очень важен, но в общении с человеком важнее личное взаимодействие. Ребёнок чувствует человека, который с ним общается. Интеллект не сможет выразить любовь, ласку и многие другие чувства, которые логопеды проявляют к маленьким пациентам», — цитирует эксперта «Ямал 1».

По словам Сальниковой, родителям стоит внимательно следить за развитием своих детей, особенно в первый год жизни.

Как отметила специалист, если наблюдаются какие-то трудности в раннем развитии ребёнка, то необходимо обратиться к неврологу или педиатру, чтобы получить раннюю помощь.

Ранее логопед московского речевого центра «Арлилия» Евгения Алимова заявила, что причинами возникновения заикания у детей могут быть психологические особенности, например, повышенная ранимость.