Мэр Артёма Квон предупредил жителей Приморья о новой мошеннической схеме

Мэр Артёма (Приморский край) Вячеслав Квон выступил с заявлением, в котором предупредил жителей города, что мошенники действуют в соцсетях и мессенджерах от его имени. Он посоветовал жителям сохранять бдительность и подчеркнул, что намерен принять меры для борьбы с преступной схемой.

Об этом пишет zr.media.

«Только что моим коллегам пришло сообщение в Telegram якобы от моего имени. Затем поступает звонок от человека, который представляется сотрудником ФСБ и говорит о проведении проверки личных счетов», — описал Квон новую махинацию.

Глава Артёма призвал всех быть внимательными и не сообщать свои банковские данные неизвестным лицам.

Он также попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его соцсети. Впоследствии они будут переданы компетентным органам для проведения проверки, добавил мэр.

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