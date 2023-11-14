Мэр Артёма Квон предупредил жителей Приморья о новой мошеннической схеме
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Об этом пишет zr.media.
«Только что моим коллегам пришло сообщение в Telegram якобы от моего имени. Затем поступает звонок от человека, который представляется сотрудником ФСБ и говорит о проведении проверки личных счетов», — описал Квон новую махинацию.
Глава Артёма призвал всех быть внимательными и не сообщать свои банковские данные неизвестным лицам.
Он также попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его соцсети. Впоследствии они будут переданы компетентным органам для проведения проверки, добавил мэр.
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