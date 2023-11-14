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Мэр Артёма Квон предупредил жителей Приморья о новой мошеннической схеме

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Мэр Артёма (Приморский край) Вячеслав Квон выступил с заявлением, в котором предупредил жителей города, что мошенники действуют в соцсетях и мессенджерах от его имени. Он посоветовал жителям сохранять бдительность и подчеркнул, что намерен принять меры для борьбы с преступной схемой.
Мэр Артёма Квон предупредил жителей Приморья о новой мошеннической схеме
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом пишет zr.media.

«Только что моим коллегам пришло сообщение в Telegram якобы от моего имени. Затем поступает звонок от человека, который представляется сотрудником ФСБ и говорит о проведении проверки личных счетов», — описал Квон новую махинацию.

Глава Артёма призвал всех быть внимательными и не сообщать свои банковские данные неизвестным лицам.

Он также попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его соцсети. Впоследствии они будут переданы компетентным органам для проведения проверки, добавил мэр.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с телеканалом «360» объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, — это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.

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