Life.ru: мальчику в Москве пришлось оказывать помощь из-за отравления в школе
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«Ученик одной из школ Левобережного района купил в столовой чайный напиток Lava Lava. Мальчик немного выпил его, а спустя некоторое время подростка резко начало тошнить», — пишет издание.
Как утверждается, ученику оказали первую помощь на месте, в школу вызвали его мать, которая отказалась от госпитализации и увезла сына домой.
Также сообщается, что администрация школы и комбинат питания проводят служебную проверку, а напиток направили на экспертизу.
Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.