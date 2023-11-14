RT в Telegram
Подпишись

Life.ru: мальчику в Москве пришлось оказывать помощь из-за отравления в школе

Короткая ссылка
Школьнику в Москве пришлось оказывать первую помощь из-за отравления после того, как 12-летний мальчик выпил чайный напиток, купленный в столовой, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
Life.ru: мальчику в Москве пришлось оказывать помощь из-за отравления в школе
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Sava / 500px

«Ученик одной из школ Левобережного района купил в столовой чайный напиток Lava Lava. Мальчик немного выпил его, а спустя некоторое время подростка резко начало тошнить», — пишет издание.

Как утверждается, ученику оказали первую помощь на месте, в школу вызвали его мать, которая отказалась от госпитализации и увезла сына домой.

Также сообщается, что администрация школы и комбинат питания проводят служебную проверку, а напиток направили на экспертизу.

Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить