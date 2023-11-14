Life.ru: мальчику в Москве пришлось оказывать помощь из-за отравления в школе

Школьнику в Москве пришлось оказывать первую помощь из-за отравления после того, как 12-летний мальчик выпил чайный напиток, купленный в столовой, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Ученик одной из школ Левобережного района купил в столовой чайный напиток Lava Lava. Мальчик немного выпил его, а спустя некоторое время подростка резко начало тошнить», — пишет издание.

Как утверждается, ученику оказали первую помощь на месте, в школу вызвали его мать, которая отказалась от госпитализации и увезла сына домой.

Также сообщается, что администрация школы и комбинат питания проводят служебную проверку, а напиток направили на экспертизу.

Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.