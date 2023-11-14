Косметолог Ханова посоветовала использовать зимой плотные питательные кремы

Чемпионка по бодибилдингу, косметолог Ирина Ханова дала советы по уходу за кожей зимой.

В беседе с ИА «Север-Пресс» эксперт отметила, что перед выходом на улицу не стоит использовать увлажняющие средства.

«Днём при выходе на мороз такие средства не стоит наносить на кожу, они только навредят, так как задерживают воду, которая замёрзнет при минусовой температуре. Кожа ещё больше высушится и обветрится. Но если нанести на ночь увлажняющее средство, кожа скажет спасибо. Это могут быть сыворотки, тканевые, альгинатные маски», — пояснила она.

Как отметила Ханова, перед выходом на улицу лучше нанести плотный питательный крем.

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