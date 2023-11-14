Большинство жителей Кировской области назвали сон лучшим способом побороть стресс

Новое исследование в Кировской области показало, что 55% жителей региона справляются со стрессом от перегрузок на работе при помощи сна.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на сервис hh.ru.

В тройку лидеров также попали общение с близкими и друзьями (42% опрошенных) и спорт (36%).

Далее в списке идут еда (23%), активный отдых на природе, прослушивание аудиокниг, музыки и подкастов, видеоигры и занятия с домашними питомцами (17%), медитация и дыхательные упражнения (13%), антидепрессанты (11%), откровенный разговор с начальником (8%) и помощь психолога (1%).

Ранее сообщалось, что выгорание и стресс стали самыми частыми проблемами россиян на работе в 2023 году.