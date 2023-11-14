Адвокат Ярмуш назвала злободневной проблему продажи алкоголя в жилых домах

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо решить проблему с незаконной деятельностью так называемых наливаек.

По мнению Ярмуш, необходимо пресекать продажу алкоголя в жилых домах. Также она добавила, что в таких местах часто продают продукцию несовершеннолетним.

Кроме того, по её словам, может сложиться ситуация, когда люди собрались компанией, что-то празднуют, алкоголь купили заранее, но в шаговой доступности можно ещё докупить спиртное, и тут уже, как подчеркнула собеседница RT, «начинаются злоупотребления».

«Надо ставить барьеры, ограничения. Это настолько злободневная тема, что нужно решать это в приоритетном порядке как можно быстрее», — заключила юрист.

Ранее Володин заявил о необходимости решить проблему продажи алкоголя в жилых домах.

Он напомнил, что в Госдуму был внесён законопроект, направленный на пресечение случаев торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» ночью.

По его словам, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.