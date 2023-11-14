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Эндокринолог Мачехина рассказала о неинвазивных методах измерения глюкозы

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Врач-эндокринолог, заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Любовь Мачехина рассказала, что к настоящему времени разработаны неинвазивные методы непрерывного измерения глюкозы, например с помощью контактных линз.
Эндокринолог Мачехина рассказала о неинвазивных методах измерения глюкозы
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Skrypnykov

«Недавние исследования показали, что уровень глюкозы в слёзной жидкости соответствует уровню глюкозы в крови. Датчик для измерения концентрации уровня глюкозы встраивается в саму линзу, при изменении данного показателя линза меняет цвет либо передаёт сигнал на беспроводное устройство, например на мобильный телефон», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также существует пластырь с датчиком для определения уровня глюкозы. Кроме того, широко используется датчик для мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости.

Со своей стороны, эндокринолог из Ноябрьска Милена Семёнова в беседе с «Ямал 1» рассказала, что диабет чаще всего развивается у людей старше 45 лет.

«Риск развития сахарного диабета II типа можно снизить, если не иметь избыточной массы тела или ожирения, вести здоровый, подвижный образ жизни», — заявила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова рассказала, чем в своём рационе можно заменить вредные сладости.

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