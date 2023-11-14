В РСТ рассказали о росте интереса россиян к активному отдыху

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что россияне стали чаще интересоваться активным отдыхом.

В беседе с телеканалом «360» эксперт отметил, что Россия может предложить практически любые направления для путешествий.

«То есть нас история и природа наделила конкурентными преимуществами, поэтому наше дело — хорошо ими и удачно распорядиться», — сказал он.

По его словам, активный отдых выбирают россияне разных возрастов, а не только молодёжь.

«Потому что, во-первых, стало больше маршрутов, в том числе сертифицированных. На сегодня абсолютное большинство их сопровождается проводниками, инструкторами», — пояснил Барзыкин.

Ранее управляющий директор туроператора Let's Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий в ноябрьские праздники в 2023 году.