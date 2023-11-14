В Подмосковье с начала года оформили более 6,5 тысячи онлайн-выписок из медкарт

В Московской области электронные выписки из медицинских карт оформили боле 6,5 тыс. раз с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Если человек прикреплён к подмосковной поликлинике, то он может в любое удобное время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это можно на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел», — заявила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Она также отметила, что эта услуга бесплатная.

Ранее НСН сообщала, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.