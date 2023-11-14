Специалист Соколов дал советы по покупкам во время распродажи
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«Кроме цены, во время покупок в период распродаж стоит обращать внимание на дополнительные опции, которые предлагает продавец. В их числе — сервисы беспроцентной рассрочки, подарки к покупкам или повышенный кешбэк, а также удобные способы получения заказов», — цитирует Соколова сайт kp.ru.
Как отметил эксперт, практически нет категорий товаров, которые не включались бы в распродажи.
Соколов добавил, что для ритейла подобные акции — хороший стимул поддержать продажи, поскольку повышается трафик и растёт количество покупок, а следовательно, не задерживаются товары на складах и можно освободить место под более сезонный ассортимент.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что в дни распродаж недобросовестные продавцы прибегают к различным уловкам, чтобы продать неликвидный товар.