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Специалист Соколов дал советы по покупкам во время распродажи

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов дал рекомендации по покупкам во время распродажи. Как отметил эксперт, в онлайн-торговле очень высокая конкуренция, и можно выбрать товар с действительно максимальной скидкой.
Специалист Соколов дал советы по покупкам во время распродажи
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Кроме цены, во время покупок в период распродаж стоит обращать внимание на дополнительные опции, которые предлагает продавец. В их числе — сервисы беспроцентной рассрочки, подарки к покупкам или повышенный кешбэк, а также удобные способы получения заказов», — цитирует Соколова сайт kp.ru.

Как отметил эксперт, практически нет категорий товаров, которые не включались бы в распродажи.

Соколов добавил, что для ритейла подобные акции — хороший стимул поддержать продажи, поскольку повышается трафик и растёт количество покупок, а следовательно, не задерживаются товары на складах и можно освободить место под более сезонный ассортимент.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что в дни распродаж недобросовестные продавцы прибегают к различным уловкам, чтобы продать неликвидный товар.

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