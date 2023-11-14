В Китае откроют представительство Ульяновской области
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Об этом сообщает mosaica.ru.
«Китай — наш надёжный партнер. Перелёт туда — не самое близкое путешествие, поэтому необходимо иметь представителей на местах, которые будут активно способствовать привлечению инвесторов в Ульяновскую область», — сказал Русских на заседании штаба по развитию области после рабочей поездки в Китай.
Также он отметил, что по итогам первого полугодия 2023 года экспорт из региона в Китай вырос на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии заявили о росте внешнеторгового оборота с Китаем на 76%.