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Тела двух мужчин обнаружены в хостеле на севере Москвы

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В хостеле на севере Москвы обнаружены тела двух мужчин, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
Тела двух мужчин обнаружены в хостеле на севере Москвы
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«В хостеле на улице Ижорская обнаружены тела двух мужчин 1979 и 1982 годов рождения без видимых телесных повреждений», — говорится в сообщении. 

Точная причина смерти мужчин будет установлена после проведения экспертизы.

Прокуратура контролирует установление всех деталей произошедшего.

Ранее столичный СК России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы.

По данным СК, в четверг, 2 ноября, в квартире жилого дома на юге Москвы обнаружили тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.

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