Опубликованы шорт-листы «Зелёной премии» РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал список претендентов на победу в пяти номинациях «Зелёной премии — 2023».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на организаторов.

«Нам прислали более 3800 проектов со всей страны, которые направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также он сообщил, что из числа участников сформированы шорт-листы претендентов на победу. В итоге будут отобраны ведущие проекты, которые помимо награды смогут также рассчитывать на поддержку и развитие.

В состав жюри «Зелёной премии» в 2023 году вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественники-экологи, представители органов государственной власти и госкомпаний.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО.