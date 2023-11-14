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Опубликованы шорт-листы «Зелёной премии» РЭО

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Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал список претендентов на победу в пяти номинациях «Зелёной премии — 2023».
Опубликованы шорт-листы «Зелёной премии» РЭО
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroshi Watanabe

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на организаторов.

«Нам прислали более 3800 проектов со всей страны, которые направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также он сообщил, что из числа участников сформированы шорт-листы претендентов на победу. В итоге будут отобраны ведущие проекты, которые помимо награды смогут также рассчитывать на поддержку и развитие.

В состав жюри «Зелёной премии» в 2023 году вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественники-экологи, представители органов государственной власти и госкомпаний.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО.

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