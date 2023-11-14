Опубликованы шорт-листы «Зелёной премии» РЭО
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на организаторов.
«Нам прислали более 3800 проектов со всей страны, которые направлены на заботу об окружающей среде, формирование новой модели поведения среди граждан и бизнес-сообщества, на развитие отрасли по обращению с отходами и создание экономики замкнутого цикла в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Также он сообщил, что из числа участников сформированы шорт-листы претендентов на победу. В итоге будут отобраны ведущие проекты, которые помимо награды смогут также рассчитывать на поддержку и развитие.
В состав жюри «Зелёной премии» в 2023 году вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественники-экологи, представители органов государственной власти и госкомпаний.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае построили новый комплекс обработки ТКО.