Школы приёмных родителей Подмосковья окончили 25 тысяч жителей

В Московской области рассказали, что за всё время работы в регионе школ для приёмных родителей там прошли обучение около 25 тыс. человек.

Всего функционирует 73 таких школы, они работают в каждом городском округе, сообщает телеканал «360». Ежегодно выпускается около 2,5 тыс. слушателей, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. «Главная цель такой школы — формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», — уточнила она. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день сирот, 13 ноября, рассказал, что власти столицы всесторонне поддерживают приёмные семьи.