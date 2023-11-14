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Школы приёмных родителей Подмосковья окончили 25 тысяч жителей

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В Московской области рассказали, что за всё время работы в регионе школ для приёмных родителей там прошли обучение около 25 тыс. человек.
Школы приёмных родителей Подмосковья окончили 25 тысяч жителей

Всего функционирует 73 таких школы, они работают в каждом городском округе, сообщает телеканал «360».

Ежегодно выпускается около 2,5 тыс. слушателей, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Главная цель такой школы — формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», — уточнила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день сирот, 13 ноября, рассказал, что власти столицы всесторонне поддерживают приёмные семьи.

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