Школы приёмных родителей Подмосковья окончили 25 тысяч жителей
Всего функционирует 73 таких школы, они работают в каждом городском округе, сообщает телеканал «360».
Ежегодно выпускается около 2,5 тыс. слушателей, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Главная цель такой школы — формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», — уточнила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во Всемирный день сирот, 13 ноября, рассказал, что власти столицы всесторонне поддерживают приёмные семьи.