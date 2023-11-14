Психолог Зуева рассказала о причинах речевых дисфункций у взрослых

Медицинский психолог и нейропсихолог Европейского медицинского центра (ЕМС) кандидат медицинских наук Юлия Зуева в Международный день логопеда, 14 ноября, рассказала о распространённых среди взрослых речевых нарушениях.

«Нарушения речевых функций называют афазиями. А когда ограничения подвижности речевого аппарата затрудняют артикуляцию, интонацию, ритм и плавность речи, такие нарушения называют дизартрией», — объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».

Ряд речевых дисфункций возникает при неврологических заболеваниях — инсультах, черепно-мозговых травмах, инфекционных, дегенеративных заболеваниях мозга, уточнила Зуева.

Восстановление речи — длительный и трудоёмкий процесс, отметила психолог. С пациентом работают логопеды, нейропсихологи, неврологи, обеспечивая комплексное медицинское и психологическое сопровождение.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.