В Подмосковье рассказали о ходе ремонта в Каширской больнице
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Полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию приёмное, терапевтическое, диагностическое, реанимационное, кардиологическое и неврологическое отделения больницы, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу округа.
В настоящий момент рабочие приступили к ремонту приёмно-реанимационного блока. А ремонт терапевтического корпуса планируют завершить в декабре этого года.
Наряду с этим стало известно, что на Сахалин поступило ещё пять автомобилей для отделений СМП. Об этом информирует newizv.ru.
Машины передали в центральные районные больницы Невельска, Томари, Смирных, Тымовского и Поронайска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи столичных поликлиник, обновлённых по новому стандарту, провели уже более 23 млн приёмов.