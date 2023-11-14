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В Подмосковье рассказали о ходе ремонта в Каширской больнице

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В администрации городского округа Кашира Московской области сообщили, что капитальный ремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%.
В Подмосковье рассказали о ходе ремонта в Каширской больнице
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию приёмное, терапевтическое, диагностическое, реанимационное, кардиологическое и неврологическое отделения больницы, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу округа.

В настоящий момент рабочие приступили к ремонту приёмно-реанимационного блока. А  ремонт терапевтического корпуса планируют завершить в декабре этого года.

Наряду с этим стало известно, что на Сахалин поступило ещё пять автомобилей для отделений СМП. Об этом информирует newizv.ru.

Машины передали в центральные районные больницы Невельска, Томари, Смирных, Тымовского и Поронайска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи столичных поликлиник, обновлённых по новому стандарту, провели уже более 23 млн приёмов.

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