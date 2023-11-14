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Минюст России разработал проект приказа о реализации мер пробации осуждённых

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Министерство юстиции России разработало и опубликовало для обсуждения проект приказа, устанавливающего механизм пробации в отношении осуждённых и освободившихся из мест лишения свободы граждан.
Минюст России разработал проект приказа о реализации мер пробации осуждённых
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В проекте предлагается внедрить систему мероприятий, направленных на исправление поведения получивших сроки правонарушителей для предупреждения совершения ими новых преступлений. Соответствующий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года, а проект приказа устанавливает порядок воспитательной работы с осуждёнными и оказания им помощи в трудовом и бытовом устройстве.

«С 1 января начнут применяться меры пробации в период отбывания осуждёнными наказаний и подготовки их к освобождению (пенитенциарная пробация), а также в период нахождения осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях (исполнительная пробация)», — говорится в сообщении ведомства.

Проект приказа предусматривает, в частности, возможность получения осуждёнными среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих. Согласно проекту, подготовку гражданина к освобождению и меры по содействию ему в трудовом и бытовом устройстве администрация исправительного учреждения должна начинать в срок не позднее 9 месяцев до освобождения.

Документ предусматривает также обеспечение отбывших наказание бесплатным проездом к месту жительства, продуктами питания или деньгами на время проезда, необходимой по сезону одеждой за счёт средств федерального бюджета.

Проект приказа предполагает широкое взаимодействие исправительных учреждений с органами местного самоуправления, различными коммерческими и некоммерческими, а также религиозными организациями.

Как сообщал RT ранее, в России почти половина заключённых, отбыв наказание, вновь совершает преступления и возвращается в места лишения свободы.

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