Минобрнауки предложило снизить стоимость экзамена для мигрантов до тысячи рублей

Минобрнауки России выступило с инициативой установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранных граждан в 1 тыс. рублей.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России — 1000 рублей», — говорится в проекте.

Уточняется, что речь идёт об экзамене, который необходим для получения разрешения на проживание в стране или вида на жительство, разрешения на работу или патента.

Согласно действующему законодательству, иностранный гражданин должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патент — 3,8 тыс. рублей.

Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.