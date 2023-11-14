Минобрнауки предложило снизить стоимость экзамена для мигрантов до тысячи рублей
- РИА Новости
- © Артем Житенев
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России — 1000 рублей», — говорится в проекте.
Уточняется, что речь идёт об экзамене, который необходим для получения разрешения на проживание в стране или вида на жительство, разрешения на работу или патента.
Согласно действующему законодательству, иностранный гражданин должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патент — 3,8 тыс. рублей.
Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более трёх четвертей несовершеннолетних мигрантов в России плохо знают русский язык.