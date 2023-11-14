Суд Оренбурга рассмотрит дело об убийстве 29-летней давности
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
Об этом информирует RIA56.
Известно, что злоумышленники проникли в квартиру к 48-летней женщине под предлогом покупки одежды с целью грабежа. В это время домой вернулись её 19-летняя дочь на пятом месяце беременности со своим 10-летним братом. Всем им преступники нанесли ножевые ранения, а затем задушили с помощью верёвок и проводов.
Они похитили имущество на сумму более 15 млн рублей и скрылись, используя поддельные документы. Недавно всех их удалось задержать.
Материалы дела переданы в суд.
Ранее сообщалось, что суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.