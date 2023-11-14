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Суд Оренбурга рассмотрит дело об убийстве 29-летней давности

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Суд Дзержинского района Оренбурга назначит дату заседания по делу о преступлении, совершённом в 1994 году, когда двое грабителей убили женщину, её 19-летнюю беременную дочь и 10-летнего сына.
Суд Оренбурга рассмотрит дело об убийстве 29-летней давности
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом информирует RIA56.

Известно, что злоумышленники проникли в квартиру к 48-летней женщине под предлогом покупки одежды с целью грабежа. В это время домой вернулись её 19-летняя дочь на пятом месяце беременности со своим 10-летним братом. Всем им преступники нанесли ножевые ранения, а затем задушили с помощью верёвок и проводов.

Они похитили имущество на сумму более 15 млн рублей и скрылись, используя поддельные документы. Недавно всех их удалось задержать.

Материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.

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