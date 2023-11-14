Аксёнов: в Крыму на новогодние праздники не запланированы массовые гуляния
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется», — написал он в Telegram.
Аксёнов отметил, что новогодние праздники для детей пройдут в ограниченном формате.
«В населённых пунктах, как всегда, будут установлены ёлки, украшены улицы», — заявил он.
Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года.