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Аксёнов: в Крыму на новогодние праздники не запланированы массовые гуляния

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На Новый год и Рождество в Крыму не запланированы массовые гуляния по соображениям безопасности.
Аксёнов: в Крыму на новогодние праздники не запланированы массовые гуляния
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется», — написал он в Telegram.

Аксёнов отметил, что новогодние праздники для детей пройдут в ограниченном формате.

«В населённых пунктах, как всегда, будут установлены ёлки, украшены улицы», — заявил он.

Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года.

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