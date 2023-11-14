URA.RU: в Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб
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«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности», — говорится в сообщении.
Подозреваемые были задержаны, возбуждены уголовные дела.
Ранее МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.