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URA.RU: в Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб

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Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени, сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
URA.RU: в Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб
  • Gettyimages.ru
  • © Duncan Nicholls and Simon Webb

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности», — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны, возбуждены уголовные дела.

Ранее МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.

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