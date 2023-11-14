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РЖД показали вагоны СВ с обновлённым дизайном

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Холдинг РЖД представил на выставке «Транспорт России» полноразмерный макет двух вариантов вагонов СВ с обновлённым интерьером.
РЖД показали вагоны СВ с обновлённым дизайном
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стены вагона выполнены в светло-серых тонах, а две полки, на которых сидят и спят пассажиры, имеют обивку оранжевого цвета.

Над спальным местом несколько шкафчиков. Обивка шкафчиков светло-бежевого цвета.

Составы оснащены USB-разъемами и зарядками Type-C.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила перевозок пассажиров по железной дороге, в которые добавили пункт о запрете находиться в грязной и пахнущей одежде в поездах и на вокзалах.

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