РЖД показали вагоны СВ с обновлённым дизайном

Холдинг РЖД представил на выставке «Транспорт России» полноразмерный макет двух вариантов вагонов СВ с обновлённым интерьером.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стены вагона выполнены в светло-серых тонах, а две полки, на которых сидят и спят пассажиры, имеют обивку оранжевого цвета.

Над спальным местом несколько шкафчиков. Обивка шкафчиков светло-бежевого цвета.

Составы оснащены USB-разъемами и зарядками Type-C.

С 1 сентября в России начали действовать новые правила перевозок пассажиров по железной дороге, в которые добавили пункт о запрете находиться в грязной и пахнущей одежде в поездах и на вокзалах.