РЖД показали вагоны СВ с обновлённым дизайном
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стены вагона выполнены в светло-серых тонах, а две полки, на которых сидят и спят пассажиры, имеют обивку оранжевого цвета.
Над спальным местом несколько шкафчиков. Обивка шкафчиков светло-бежевого цвета.
Составы оснащены USB-разъемами и зарядками Type-C.
С 1 сентября в России начали действовать новые правила перевозок пассажиров по железной дороге, в которые добавили пункт о запрете находиться в грязной и пахнущей одежде в поездах и на вокзалах.