МВД: устроившие драку в кафе Москвы четыре человека задержаны

Четыре человека задержали после драки в кафе в Москве.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в отношении них были составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в Ленинградской области завели уголовное дело о хулиганстве в отношении местной жительницы и её племянника после избиения 15-летней девочки на детской площадке в посёлке Яльгелево Ломоносовского района.