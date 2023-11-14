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МВД: устроившие драку в кафе Москвы четыре человека задержаны

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Четыре человека задержали после драки в кафе в Москве.
МВД: устроившие драку в кафе Москвы четыре человека задержаны
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в отношении них были составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в Ленинградской области завели уголовное дело о хулиганстве в отношении местной жительницы и её племянника после избиения 15-летней девочки на детской площадке в посёлке Яльгелево Ломоносовского района.

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