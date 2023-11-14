В Москве рассказали о разработке спецпитания для молодых спортсменов
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Рецептура нового продукта разработана совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». По заключению экспертов ведомства, новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте 11—18 лет», — сказал Овчинский.
Спецпитание в виде молочного коктейля будет насыщать организм человека углеводами, белками, растворимыми пищевыми волокнами и витаминами.
Серийное производство планируют начать в ноябре 2023 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве разработали аэрозольную пену, способную ускорить регенеративный процесс после ожогов кожи.