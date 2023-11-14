В Москве ИИ начал распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгене

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях нейросетей при определении признаков ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках.

Об этом сообщает НСН.

«Это уже 28 клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух — трёх минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — заявила Ракова.

Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, в свою очередь отметил, что на рентгеновском снимке лицевой части черепа разные костные структуры накладываются друг на друга, что создаёт определённые проблемы при его описании.

«На этом фоне иногда затруднительно оценивать воспалительные изменения мягких тканей пазух и другие проявления патологии, например, уровень жидкости, которой может быть заполнена пазуха, или даже нарушения целостности костных стенок», — сказал Васильев.

Сервисы ИИ применяются в столице с 2020 года на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве запустили ещё один комплексный сервис на основе ИИ.