В Ростовской области число пациентов с ОРВИ сократилось на 6% за неделю

В Ростовской области 14 508 тыс. жителей обратились за помощью с признаками ОРВИ за минувшую неделю, с 6 по 13 ноября. Это на 6% ниже, чем на предыдущей неделе.

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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Из этого числа 45,8% составляют дети в возрасте до 14 лет (6,6 тыс.). В ведомстве посоветовали избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры защиты и профилактики. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.