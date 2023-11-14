В Ростовской области число пациентов с ОРВИ сократилось на 6% за неделю
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.
Из этого числа 45,8% составляют дети в возрасте до 14 лет (6,6 тыс.).
В ведомстве посоветовали избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры защиты и профилактики.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.