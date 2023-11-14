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В Ростовской области число пациентов с ОРВИ сократилось на 6% за неделю

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В Ростовской области 14 508 тыс. жителей обратились за помощью с признаками ОРВИ за минувшую неделю, с 6 по 13 ноября. Это на 6% ниже, чем на предыдущей неделе.
В Ростовской области число пациентов с ОРВИ сократилось на 6% за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

Из этого числа 45,8% составляют дети в возрасте до 14 лет (6,6 тыс.).

В ведомстве посоветовали избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры защиты и профилактики.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.

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