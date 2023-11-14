RT в Telegram
Подпишись

Путин подписал закон об изменении правил расчёта платы за отопление в Москве

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении правил расчёта платы за отопление в Москве.
Путин подписал закон об изменении правил расчёта платы за отопление в Москве
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что если ранее расчёт оплаты за отопление производился на основании данных о потреблении за прошлый год, то теперь московские власти получат возможность самостоятельно устанавливать порядок расчёта оплаты коммунальных услуг за отопление. Изменение связано с тем, что в последние годы в столице аномально холодные зимы чередовались с тёплыми, что приводило к несоответствиям в вопросе оплаты потребляемого тепла.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги на 2024—2028 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить