Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении правил расчёта платы за отопление в Москве.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что если ранее расчёт оплаты за отопление производился на основании данных о потреблении за прошлый год, то теперь московские власти получат возможность самостоятельно устанавливать порядок расчёта оплаты коммунальных услуг за отопление. Изменение связано с тем, что в последние годы в столице аномально холодные зимы чередовались с тёплыми, что приводило к несоответствиям в вопросе оплаты потребляемого тепла.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги на 2024—2028 годы.