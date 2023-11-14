Большинство российских работодателей поощряют сотрудников премиями

Аналитики провели опрос российских работодателей и выяснили, как они предпочитают вознаграждать за работу своих сотрудников. В большинстве компаний работников поощряют за успехи премиями в размере до 10 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование аналитического центра SOKOLOV и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Традиция вознаграждать сотрудников за успехи есть в 88% российских компаний. Чаще всего руководители отмечают успехи работников за перевыполнение месячного или квартального плана (68%).

Также сотрудники получают вознаграждение по случаю дня рождения (68%), государственных праздников (59%), за выслугу лет (57%), на свадьбу и рождение ребёнка (56%).

Чаще всего работодатели предпочитают выплачивать премии (84%). Помимо этого, в топ-5 самых популярных подарков от работодателей вошли цветы и конфеты (56%), корпоративные скидки на товары и услуги компании, подарки с логотипом компании (19%), а также наушники, пауэрбанки, телефоны и другие гаджеты (19%).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» сообщала, что 38% россиян находят время на хобби после работы, тогда как 43% не успевают уделять таким занятиям время на регулярной основе.