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Аналитик Муртазин обозначил перспективы развития рынка смартфонов

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал об основных направлениях развития рынка смартфонов. По его словам, в ближайшие десять лет в обиход войдут мобильные устройства с гибким экраном.
Аналитик Муртазин обозначил перспективы развития рынка смартфонов
  • Gettyimages.ru
  • © Jelena Stanojkovic

«Такие аппараты становятся массовыми, стоимость таких технологий постепенно снижается», — отметил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Также, по его словам, возможность подключения смартфона к внешнему монитору и клавиатуре приведёт к снижению спроса на компьютеры и ноутбуки.

Кроме того, в будущем улучшится качество комплектующих, продолжит развиваться программное обеспечение для смартфонов, внедряться новые технологии, с помощью которых улучшатся звук и цвет, повысится качество видеосъёмки, появятся новые функции, добавил Муртазин.

Ранее эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.

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