В Подмосковье ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате

В Московской области ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате на региональном портале, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Главная наша задача — удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчёт контрольным органам — абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру», — сказал Воробьёв.

Как отметил губернатор, с января жители региона воспользовались электронными сервисами более 5,5 млн раз.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Республике Удмуртия за январь — октябрь 2023 года записались на приём к врачу через портал госуслуг 1,2 млн раз.