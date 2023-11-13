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В Подмосковье ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате

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В Московской области ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате на региональном портале, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Главная наша задача — удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчёт контрольным органам — абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру», — сказал Воробьёв.

Как отметил губернатор, с января жители региона воспользовались электронными сервисами более 5,5 млн раз.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Республике Удмуртия за январь — октябрь 2023 года записались на приём к врачу через портал госуслуг 1,2 млн раз.

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