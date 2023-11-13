В Татарстане построили 25 модульных ФАПов по нацпроекту
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
В 2023 году планируется построить ещё 28 объектов в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
Кроме того, завершено строительство многопрофильной поликлиники и филиала детской поликлиники.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 7 тыс. единиц медицинского оборудования планируют закупить для поликлиник и стационаров Московской области в 2024 году.