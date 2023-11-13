В Ставропольском крае догазифицировали почти 5000 домов с 2021 года

В Ставропольском крае догазифицировали почти 5000 домов по президентской программе с 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

За указанный период подано 7890 заявок на бесплатное подведение газа к частным домам.

«С начала работы программы в Ставропольском крае догазифицировано 4938 домовладений (построен газопровод до границы земельного участка), из них выполнено подключение (осуществлён пуск газа) для 3405 домовладений», — отмечается в сообщении.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье продлили программу соцгазификации.