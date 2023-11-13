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В АТОР рассказали о самых популярных зимних направлениях среди россиян

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин рассказал, какие зимние направления пользуются популярностью среди жителей страны.
В АТОР рассказали о самых популярных зимних направлениях среди россиян
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что первое место по числу туристов зимой, так же как и летом, занимает Краснодарский край.

«Всех, кто туда едет, можно условно разделить на две почти равные категории. Одна половина отправляется на Красную поляну, наш горнолыжный курорт, где катания начнутся примерно со второй половины декабря. Остальные 50% поедут в прибрежную часть региона», — пояснил Ромашкин.

Далее следуют Санкт-Петербург и Москва. Четвёртое место эксперт отдал Московской области.

Закрывает первую пятёрку Великий Устюг — резиденция Деда Мороза.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники в 2023 году.

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