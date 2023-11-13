Мосгорсуд 28 ноября проверит законность продления ареста Беркович и Петрийчук
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Как сказано в заявлении, Мосгорсуд 28 ноября рассмотрит жалобы защиты на постановление Замоскворецкого суда о продлении ареста Беркович и Петрийчук.
Уточняется, что Замоскворецкий суд Москвы в начале ноября продлил им срок содержания под стражей до 10 января.
В мае Замоскворецкий суд столицы арестовал Беркович, которая является фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма.
Суд также арестовал Петрийчук в рамках дела об оправдании терроризма.