Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения девушки-сироты в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о противоправных действиях в отношении 21-летней девушки в Уфе (Башкирия).

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на информационный центр СК России.

По имеющейся информации, ранее судимый 24-летний молодой человек в течение двух недель удерживал в своей квартире 21-летнюю сироту, где ежедневно избивал. Впоследствии пострадавшая была госпитализирована с серьёзными травмами.

Инцидент стал известен после появления в интернете видео с рассказом девушки о произошедшем.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске заключили под стражу мужчину, избившего в лифте семилетнего мальчика, который находился у него на попечении.