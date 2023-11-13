Специалист Зотов прокомментировал планы по внедрению биометрии в транспорте

Зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов прокомментировал инициативу по внедрению биометрии в транспорте.

«Данными системами пользуются люди, которые экономят своё время, которые много перемещаются по городу или по стране, которым важна каждая минута, и дать им такую возможность было бы абсолютно правильно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, биометрия будет альтернативой привычным способам оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.