В Новосибирской области направили более 42 млрд рублей на покупку медтехники

В Новосибирской области с 2019 по 2023 год направили более 42 млрд рублей на покупку медицинской техники и санитарного автотранспорта.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на регионального и. о. министра здравоохранения Константина Хальзова.

Отмечается, что за этот период для учреждений здравоохранения области было закуплено 32 тыс. единиц медицинского оборудования.

Кроме того, как отметил чиновник, более 500 единиц технологического оборудования подгружено в медицинскую информационную систему, что позволяет врачам обмениваться данными.

Ранее сообщалось, что специалисты «Поездов здоровья» оказали помощь 50 тыс. нижегородцев.