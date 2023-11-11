МВД Якутии начало служебную проверку после драки двух полицейских

Служебная проверка будет проведена после драки двух полицейских, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия).

Как сообщает РИА Новости, в соцсетях распространили видео, на котором дерутся двое мужчин, драка якобы произошла между полицейскими в кафе города Ленска.

«По факту инцидента с участием сотрудников полиции в городе Ленске руководством МВД по Республике Саха (Якутия) назначена служебная проверка», — говорится в сообщении МВД по Якутии.

Обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены, после чего действиям должностных лиц дадут правовую оценку.